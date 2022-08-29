Тест на крылатые фразы из советского кино: сможете пройти на 8 из 8?
Вспомните, героям каких известных кинолент принадлежат эти реплики.
Советские кинофильмы настолько популярны, что многие зрители знают их практически наизусть. Знатокам отечественного кинематографа не составит большого труда вспомнить, какой персонаж или актер произносил ту или иную реплику в кадре. Однако не все догадываются о том, что многие блестящие фразы вовсе не являются плодом работы сценаристов - их сочинили на ходу задействованные в съемках актеры. Так, например, зрители наверняка помнят сцену из кинофильма Леонида Квинихидзе “Соломенная шляпка” (1974), в которой персонажи Андрея Миронова и Михаила Козакова сражаются друг с другом. Изначально в сценарии не было прописано, что герой Миронова, повеса Фадинар, снимет парик с виконта, сыгранного Козаковым - это была чистая случайность. Впрочем, Михаил Михайлович не дал застать себя врасплох и выдал реплику “Не вижу ничего смешного, парик это очень современно”, а Алиса Фрейндлих, исполнившая в фильме роль баронессы де Шампиньи, укрыла голову Козакова веером. Вся эта актерская импровизация настолько понравилась режиссеру, что он решил оставить ее в картине.
Пройдите наш тест на знание реплик из фильмов - насколько хорошо вы их помните?