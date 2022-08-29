Тест на крылатые фразы из советского кино: сможете пройти на 8 из 8?

Советские кинофильмы настолько популярны, что многие зрители знают их практически наизусть. Знатокам отечественного кинематографа не составит большого труда вспомнить, какой персонаж или актер произносил ту или иную реплику в кадре. Однако не все догадываются о том, что многие блестящие фразы вовсе не являются плодом работы сценаристов - их сочинили на ходу задействованные в съемках актеры. Так, например, зрители наверняка помнят сцену из кинофильма Леонида Квинихидзе “Соломенная шляпка” (1974), в которой персонажи Андрея Миронова и Михаила Козакова сражаются друг с другом. Изначально в сценарии не было прописано, что герой Миронова, повеса Фадинар, снимет парик с виконта, сыгранного Козаковым - это была чистая случайность. Впрочем, Михаил Михайлович не дал застать себя врасплох и выдал реплику “Не вижу ничего смешного, парик это очень современно”, а Алиса Фрейндлих, исполнившая в фильме роль баронессы де Шампиньи, укрыла голову Козакова веером. Вся эта актерская импровизация настолько понравилась режиссеру, что он решил оставить ее в картине.

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