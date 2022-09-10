Тест на кругозор: пройдите и узнаете правду о себе

“Вот это эрудиция”, - восхищенно вздыхают окружающие, когда встречают человека, сведущего в самых разных областях науки - истории, географии, литературе и так далее. Что же понимается под эрудицией? В современных толковых словарях ее определяют как обширные глубокие знания, как правило, почерпнутые из книг. Кроме того, можно найти и другое значение этого слова - глубокие познания в какой-либо отдельной области техники, науки, искусства и т.д. Многие люди задаются вопросом, есть ли различия между образованным человеком и эрудитом. Как оказалось, они действительно есть. Считается, что образованный человек не видит смысла пополнять свои знания, он оперирует теми фактами, которые получил когда-то давно. В то время как эрудит стремится регулярно узнавать что-то новое, расширять свои знания о мире. Однако и в том, и в другом случае важно не только иметь обширные знания, но и уметь проводить причинно-следственные связи - за это отвечает интеллект. С его помощью человек обрабатывает полученную информацию и может применять ее на практике.

Можно ли назвать вас эрудитом? Пройдите наш тест, в который включены вопросы из разных сфер науки, и узнайте ответ на этот вопрос.