Тест на кризис среднего возраста: все ли в порядке в вашей жизни?

“Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу”, - писал Данте Алигьери в “Божественной комедии”. Несмотря на то, что во времена итальянского поэта-классика средний возраст был другим, ощущение тупика в определенный момент жизни все равно существовало. С тех пор ничего не изменилось, разве что получить помощь и поддержку во время кризиса среднего возраста стало доступно всем и каждому. По словам экономиста Дэвида Бланчфлауэра из Дартмурского колледжа, международные опросы показали, что люди действительно чувствуют себя несчастными к середине жизни. В развитых странах возраст, в котором жителей настигает кризис и недовольство собой, составляет в среднем 47,2 года, в развивающихся - 48,2 года. Результаты исследования были основаны на данных, полученных от респондентов из 132 стран. Несмотря на некоторые различия и колебания в цифрах, в целом тенденция была очевидна - примерно к середине жизни люди испытывали острую неудовлетворенность тем, что имели, а затем, спустя некоторое время, к ним снова возвращался вкус к жизни.

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