Тест: на кого из родителей вы больше похожи?

“Вылитая мама”, “Глазки, как у папы”, “Просто копия”, - когда мы слышим подобные фразы в детстве, речь, как правило, идет именно о внешних данных. А вот чем старше мы становимся, тем чаще можем услышать подобные высказывания, только касающиеся уже поведения, привычек, характера. Британские ученые, без внимания которых не остается, пожалуй, ни одна проблема в мире, выяснили, в каком возрасте женщины начинают походить на своих мам больше всего. Как показали исследования, в большинстве случаев это происходит через год после появления на свет первого ребенка - согласно статистике, в среднем этот возраст составляет 33 года. А вот мужчины перенимают отцовские качества немного позднее. Британский исследователь Хулио де Сильва пришел к таким выводам на основании опроса, в котором приняли участие более двух тысяч представителей обоего пола. 52% опрошенных женщин признались, что привычки своих матерей начали перенимать в возрасте от 30 до 35 лет, 26% - от 30 до 40, еще 10% признались, что заметили сходство только после 40 лет.

Хотите узнать, на кого из родителей вы похожи в большей степени? Чьи характер или внешность вы переняли - мамины или папины? Тогда ответьте на вопросы нашего теста.