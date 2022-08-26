Тест. На кого из королев вы больше всего похожи

В мировой истории женщины восходили на престол реже, чем мужчины, однако ничуть не уступали им в интригах, преобразованиях и политических играх. А некоторые, пожалуй, даже в чем-то превосходили монархов-мужчин. Череду ярких правительниц открыла Клеопатра, последняя, кому довелось царствовать в Египте до завоеваний Юлия Цезаря и Марка Антония. Сейчас, конечно же, сложно отделить легенды о Клеопатре от истины, однако можно смело сказать, что она навсегда вошла в историю - во многом благодаря своей репутации роковой женщины. О судьбе Клеопатры было снято множество фильмов и написано немало книг. Самый короткий период правления пришелся на долю Джейн Грей, которую в народе окрестили “королевой девяти дней” - именно столько ей довелось находиться на престоле. Самым долгоправящим монархом в истории Англии и во всем мире на данный момент является, безусловно, королева Елизавета II - в феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня ее коронации. Когда правительница взошла на трон, ей было всего 25 лет.

В мечтах женщины часто любят воображать себя на престоле в образе королевы. Пройдите наш тест, чтобы узнать, с какой монаршей особой вы похожи больше всего.