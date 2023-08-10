Тест: на кого из британской королевской семьи вы похожи больше всего?

О том, что корона, как и шапка Мономаха, тяжела, известно с давних пор. Многие люди, глядя на членов королевских семей, мечтают оказаться на их месте. Порой они попросту не предполагают, что жизнь монарха, а также его близкого окружения отнюдь не беззаботна. В прошлом году на стриминговых сервисах вышел документальный сериал “Гарри и Меган”, в нем супруги - герцоги Сассекские откровенно рассказали о том, с какими ограничениями приходится ежедневно сталкиваться членам династии. Например, Меган Маркл созналась, что когда она выходила замуж за Гарри в 2018 году, пресс-служба королевской семьи не позволила ей пригласить на церемонию свою подругу Эшли Хейл. Проблема была в том, что она является дочерью сводной сестры Меган, Саманты Маркл, которая, в свою очередь, была настроена негативно. Кроме того, в интервью Меган объяснила, что ей нельзя было выбирать для публичных мероприятий одежду цветов, которые предпочитают высокопоставленные члены королевского семейства. А еще, как утверждает герцогиня Сассекская, ей нельзя было просто так взять и отправить друзьям личные фото - это было запрещено. Хотите узнать, с кем из членов монаршего семейства у вас есть нечто общее? Ответьте на вопросы нашего теста.

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