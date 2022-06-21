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Тест на кино СССР: Как хорошо вы знаете фильмы Гайдая?

21 июня 2022 07:20
Тест на кино СССР: Как хорошо вы знаете фильмы Гайдая?

Проверьте, можно ли назвать вас знатоком творчества легендарного режиссера.

Советский кинематограф невозможно представить себе без потрясающих комедий Леонида Гайдая. "Операция "Ы", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" – вот только несколько названий фильмов, знакомых и любимых с детства. По слухам, источником вдохновения для Гайдая служили заметки в газетах. Режиссёр находил какой-нибудь интересный и примечательный случай, а затем на его основе писал сценарий, как правило, в соавторстве с другими сценаристами. Так, например, считается, что на создание "Кавказской пленницы" Леонида Гайдая вдохновила небольшая статья о том, как в Закавказье похитили невесту. Такой вопиющий случай в советские годы определенно подходил для сюжета комедии. Еще один фильм, замысел которого вырос из газетной заметки – "Бриллиантовая рука". В "Правде" опубликовали рассказ о банде контрабандистов, которые придумали хитрый план обогащения. Этот сюжет и лег в основу культовой картины с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым в главных ролях.

Хотите проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в творчестве Леонида Гайдая? Пройдите наш тест, чтобы понять, какие фильмы вы знаете назубок, а какие не мешало бы пересмотреть.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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