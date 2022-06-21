Тест на кино СССР: Как хорошо вы знаете фильмы Гайдая?
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Советский кинематограф невозможно представить себе без потрясающих комедий Леонида Гайдая. "Операция "Ы", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" – вот только несколько названий фильмов, знакомых и любимых с детства. По слухам, источником вдохновения для Гайдая служили заметки в газетах. Режиссёр находил какой-нибудь интересный и примечательный случай, а затем на его основе писал сценарий, как правило, в соавторстве с другими сценаристами. Так, например, считается, что на создание "Кавказской пленницы" Леонида Гайдая вдохновила небольшая статья о том, как в Закавказье похитили невесту. Такой вопиющий случай в советские годы определенно подходил для сюжета комедии. Еще один фильм, замысел которого вырос из газетной заметки – "Бриллиантовая рука". В "Правде" опубликовали рассказ о банде контрабандистов, которые придумали хитрый план обогащения. Этот сюжет и лег в основу культовой картины с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым в главных ролях.
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