Тест: на какую пару из Дисней похожи ваши отношения?

Для миллионов людей со всего света “детство” и “Дисней” - это практически синонимы. Американский предприниматель, один из отцов-основателей мировой мультипликации подарил сказку огромному количеству мальчишек и девчонок, но его собственное детство было далеко не радужным. В семье, где появился на свет Уолт, было пятеро детей, и родители едва сводили концы с концами. В сложных жизненных обстоятельствах отдушиной для мальчика было рисование. Свои первые рисунки Уолт создавал на… обрывках туалетной бумаги, потому что другой под рукой не было. Семья жила на ферме, поэтому чаще всего Дисней изображал животных. Однажды творения Уолта увидел сосед и был настолько поражен талантом малыша, что приобрел его рисунок за 25 центов. Вскоре он не только начал продавать свои карикатуры, чтобы получить первые карманные деньги, но и расплачиваться ими - в местной парикмахерской, например. Когда семья переехала в Чикаго, Уолт поступил на вечерние курсы Академии изящных искусств. На то, чтобы основать свою собственную мультипликационную студию, у Диснея ушли годы, но в итоге он воплотил свою мечту в реальность. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на какую диснеевскую пару похожи вы и ваша вторая половинка.

Показать полностью