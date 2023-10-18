Тест: на какую из великих женщин вы похожи?

Долгое время уделом женщины считались дом и семья. Путь в науку и другие сферы, традиционно считавшиеся мужскими, представительницам прекрасного пола был заказан. Еще в Новое время девушки не имели возможности получить высшее образование, но сегодня каждой дано выбирать, какую профессию получить и как реализовать свои таланты. Безусловно, дамы, бросающие вызов обществу, находились во все времена. Ярким примером является француженка Жанна Барре, что в 1766 году тайком отправилась в кругосветное путешествие. Она настолько сильно хотела повидать заморские страны, что решилась переодеться в мужскую одежду и пробраться на борт корабля. Нетрудно догадаться, что в результате обман Жанны раскрылся, но к тому времени она уже зарекомендовала себя как надежный товарищ, поэтому ей было позволено остаться на борту. Жанна Барре считается первой женщиной, совершившей морское кругосветное путешествие. Из дальних странствий она привезла экзотические растения, которые подарила Национальному музею в Париже. В мировую историю вошли имена многих женщин, совершивших открытия в той или иной области. Ответьте на вопросы теста и узнайте, с какой из этих великих личностей у вас есть нечто общее.

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