Тест: на какую из великих женщин ты похожа

Необязательно ждать 8 марта, чтобы вспомнить великих женщин, которые потрясли мир своей индивидуальностью, талантом, харизмой. Долгое время мир науки и искусства был закрыт для представительниц прекрасного пола - устои общества предписывали им посвящать свою жизнь семье и дому. Однако даже во времена, когда привилегия совершать прорывы в разных сферах жизни в 99 процентах случаев принадлежала мужчинам, дамы умудрялись внести свою лепту в развитие цивилизации. Многие считают, что большинство новшеств, привнесенных женщинами, имели отношение к миру моды, дизайна, красоты, но на самом деле они проявляли себя и в традиционно “мужских” сферах - в медицине, фундаментальной науке, военных разработках. Так, например, цепную пилу в 1813 году изобрела американка Табита Бэббит. Она работала ткачихой, но в определенный момент поняла, что управляться с ножовками неудобно. Тогда Табита предложила использовать круглое лезвие и вскоре появилась циркулярная пила. Увидеть самый первый первый экземпляр можно в нью-йоркском Олбани.

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