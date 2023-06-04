Тест: на какую диснеевскую маму вы похожи?

В диснеевских мультфильмах симпатию у зрителей вызывают все без исключения герои - даже у злодеев можно найти черты, которые помогают проникнуться к ним уважением. Но особой любовью публики пользуются мамы персонажей, каждая из которых наделена своими уникальными чертами. Сильной, мудрой и благородной получилась Сараби из “Короля Льва” (1994). Несмотря на трудности, она продолжала поддерживать свой народ и верить, что добро восторжествует. Так оно и случилось. Не меньше уважения заслуживает Кала из “Тарзана” (1999). Горилла, воспитавшая человеческого детеныша, была терпеливой и самоотверженной, она искренне полюбила своего приемыша, пусть они и принадлежали к разным мирам. А уж над судьбой мамы Бэмби из одноименного мультфильма 1942 года плакало не одно поколение зрителей - слишком уж трагической она была. И пусть главный герой мультфильма лишился матери слишком рано, он знал, что был любим ею и эта светлая любовь помогала олененку Бэмби идти дальше, вырасти и стать тем, кто он есть.

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