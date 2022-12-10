Тест: на какую букву будет начинаться имя вашего партнера

Многие современные люди скептически относятся к гаданиям, в то время как в далеком прошлом они положили начало многим наукам - например, анатомии. Дело в том, что древние прорицатели гадали на внутренностях животных - выводы о будущем они делали на основе наблюдений за здоровьем скота. Впоследствии такие жутковатые способы предсказывать будущее ушли на задний план, уступив место более гуманным. Одним из самых любимых, а главное, не страшных гаданий у молодежи была библиомантия - то есть предсказание судьбы по книге. Человек загадывал определенную страницу и строку, и, найдя это место в книге, считал выпавшую цитату прогнозом на будущее. По легенде, перед своей смертью Федор Достоевский попросил жену Анну прочесть ему любой отрывок из Евангелия от Матфея. В строках, выпавших для чтения, было словосочетание “не удерживай”. Достоевский счел это знаком скорой смерти - и вечером того же дня скончался.

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