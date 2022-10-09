Тест: на какую букву будет начинаться имя вашего будущего мужчины

Чего греха таить, девушки - создания крайне любопытные и жаждут знать наперед все, особенно если это “все” связано с их второй половинкой. Особенно жгучий интерес испытывают те представительницы прекрасного пола, которые пока еще не встретили своего избранника, но полны предвкушения. На Руси девушки часто гадали на суженого и подходили к обряду со всей серьезностью. Считалось, что получить ответы на самые животрепещущие вопросы помогает нечистая сила. Церковь осуждала гадания и считала их грехом. Поэтому перед тем, как начать ворожить, люди поворачивали иконы ликом к стене, снимали нательные кресты и распускали волосы. У обряда было множество тонкостей и правил, например, касающихся времени и места проведения. Лучшим временем для ворожбы считалась ночь или поздний вечер, а для проведения ритуала собирались в “нечистых” местах, среди которых были хлев, чердак, подвал и т.д. После завершения гадания нужно было зачураться, чтобы защититься от нечистой силы.

В наше время, чтобы погадать на суженого, можно обойтись без зеркал, свечей, воска и других атрибутов. Достаточно пройти тест и узнать, например, первую букву заветного имени.