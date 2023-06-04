Тест: на какой сериал похожа ваша жизнь?

Еще лет двадцать назад отношение к сериалам было довольно-таки скептическое - считалось, что это в первую очередь развлечение для домохозяек, которым необходимо скоротать время в перерывах между домашними хлопотами. Сегодня же интерес к сериалам едва ли не выше, чем к новинкам кино - по качеству телевизионные шоу и выходящие на стриминговых платформах, не только не уступают, но и превосходят полнометражные картины. Видя интерес зрителей к сериалам, один из зарубежных интернет-порталов создал гайд, в котором рассказывается, как подготовиться к просмотру новинок, чтобы ни на что не отвлекаться. Во-первых, авторы статьи, которую можно воспринимать и в шутку и всерьез, советуют запастись едой и напитками, а также пледами (желательно двумя - тонким и толстым). Во-вторых, необходимо расположиться со всеми удобствами - например, с подушкой под спиной, чтобы от длительного сидения на одном месте не страдал позвоночник. В-третьих, время от времени - а лучше каждый час - делать перерывы, ходить по комнате, проветривать помещение и общаться с друзьями.

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