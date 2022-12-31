Тест: на какой популярный сериал похожа ваша жизнь?

Отношение к сериалам менялось на протяжении всего существования этого телевизионного жанра. Если еще совсем недавно слово “сериал” ассоциировалось в первую очередь с ситкомами и мыльными операми, то теперь ценители популярных шоу могут назвать десятки наименований, которые по своему качеству могут соперничать с полнометражными картинами. Однако в современном фольклоре до сих пор бытует представление о сериалах как о длинных теленовеллах, где каждое событие растягивается на несколько эпизодов. Самым длинным сериалом в истории мирового телевидения многие считают знаменитую “Санта-Барбару”, однако, на самом деле, истинным рекордсменом является “Путеводный свет”. Это американское шоу даже вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Изначально, с 1937 года, оно шло в формате радиоспектакля, а в 1952 году перекочевало на телеэкраны. Последний эпизод “Путеводного света” вышел в 2009 году. В общей сложности сериал насчитывает 15 762 серии.

А на какой известный сериал похожа ваша жизнь - драматический, комедийный, романтический? А может быть, это и вовсе будет эпичное фэнтези или леденящий кровь хоррор? Пройдите наш тест и узнайте ответ.