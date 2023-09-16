Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?

Профессия учителя по праву считается одной из самых уважаемых и почетных. Мало кто знает, что многие отечественные и мировые знаменитости, прежде чем прославиться, работали в школах или вузах. Например, солистка фолк-рок-группы “Мельница” Наталья О’Шей, больше известная под псевдонимом Хелависа, в свое время преподавала в МГУ на кафедре германской и кельтской филологии. Кроме того, некоторое время ей довелось работать в дублинском Тринити-колледже. Опыт работы учителем есть за плечами и у другого музыканта - певца Стинга. Исполнитель хитов Desert rose и Shape of my heart два года работал преподавателем английского языка в католической школе. В одном из интервью Стинг признался, что именно в этот период к нему пришло озарение - он хочет связать свою жизнь с музыкой. Для своих учеников он стал настоящим образцом для подражания. Еще одна знаменитость, не понаслышке знающая, что такое преподавание - Джоан Роулинг. “Мама Гарри Поттера” несколько лет работала в Португалии, обучая желающих английскому языку. Смогли бы вы посвятить свою жизнь тому, чтобы сеять разумное, доброе, вечное? Ответьте на вопросы теста и узнайте, с каким учителем из кино вы похожи.

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