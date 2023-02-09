Тест: на какого супергероя вы больше всего похожи?

Кто в детстве не мечтал быть похожим на любимого супергероя из фильмов или комиксов? Да и во взрослой жизни многие люди не отказались бы от сверхспособностей. По словам ученых, на самом деле каждый человек на планете хоть немного, но является супергероем. И это не просто утешительные слова с намеком на то, что все мы обладаем какими-нибудь талантами. Дело в том, что исследователи обнаружили у человека способность к эхолокации - да-да, к тому самому навыку, которым обладают рукокрылые и дельфины. Специалисты рассказали, что у нас есть “встроенный” эхолот, с помощью которого можно определить расстояние до того или иного предмета с помощью отраженного от них звука. Но при обычных обстоятельствах эта суперспособность не дает о себе знать - чаще всего ее открывают в себе слепые люди, когда с помощью звуковых откликов ориентируются в пространстве. Кто-то учится сам, кто-то - с помощью специалистов. Зрячие люди при желании могут научиться этому навыку всего лишь за десять недель вне зависимости от возраста.

Наука наукой, однако помечтать о супергеройских способностях все же приятно. Пройдите наш тест и узнайте, на какого популярного персонажа вы похожи.