Тест: на какого студента из фильма вы похожи?

Студенчество - веселая пора, которая время от времени омрачается необходимостью сдавать зачеты и экзамены. При просмотре фильмов о студенческой жизни возникает впечатление, что студенты только и делают, что ходят на свидания, тусовки и вечеринки, попадают в забавные ситуации и т.д., а вот учебе уделяется совсем уж мало времени. Кстати, в зарубежном кинематографе можно увидеть, как учащиеся высших учебных заведений устраивают всевозможные спортивные соревнования, играют в бирпонг и проводят специальные обряды посвящения для новичков. Так ли это все на самом деле? Да, в каждом из университетов США есть обычай посвящения в студенческие ряды, который носит название “ориентация”. Как правило, проводится он в последнюю неделю августа, незадолго до того, как начинаются занятия. За этот отрезок времени будущие первокурсники изучают кампус и окружающие его достопримечательности, ходят в кино, музеи и театры, и, конечно же, знакомятся и общаются друг с другом. В каждом учебном заведении есть свои традиции - например, в Йеле новички собираются во дворе, поздравляют друг друга и веселятся.

С каким студентом из кино у вас есть что-то общее? Проверьте с помощью нашего теста.