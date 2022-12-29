Тест: на какого из злодеев фильма «Один дома» вы похожи?

Все, кто знаком с кинофраншизой “Один дома”, прекрасно помнят забавную парочку грабителей, которых смог перехитрить остроумный и изобретательный ребенок. Как поживают Марв и Гарри сейчас? Актер Джо Пеши, исполнивший роль Гарри Лайма, до съемок в “Один дома” прославился благодаря фильмам Мартина Скорсезе, таким как “Бешеный бык” и “Славные парни”. За роль во второй картине он даже получил номинацию на “Оскар” в категории “Лучший актер второго плана”. После выхода легендарной рождественской комедии Джо Пеши снимался в кино еще некоторое время, а затем объявил о завершении актерской карьеры - разве что в 2019 году он появился в фильме “Ирландец” своего любимого режиссера Скорсезе. Однако главным его занятием стала музыка. Дэниел Стерн, запомнившийся зрителям по роли Марвина Мерчантса, счастлив в браке. В его фильмографии больше не было таких же ярких работ, как в “Один дома”, однако на нехватку работы актер точно пожаловаться не может - он регулярно появляется на экране и занимается озвучкой, волонтерством, увлекается созданием скульптур.

На кого из незадачливых грабителей из комедии “Один дома” вы похожи? Узнайте ответ с помощью нашего теста.