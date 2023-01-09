Тест: на какого древнегреческого бога вы похожи?

Хотя бы раз в жизни каждый из нас слышал или читал древнегреческие мифы, рассказывающие о богах и героях. Современные исследователи говорят о том, что мифологические персонажи, истории о которых дошли до нас из глубины веков, являются неотъемлемой частью мировой культуры. Изначально авторы, пишущие о древнегреческих божествах, например, Гесиод или Пиндар, считали, что все, о чем они рассказывают, истина. Однако мало-помалу отношение менялось и со временем обитатели Олимпа стали восприниматься исключительно как вымышленные персонажи. Любопытно, что, в отличие от большинства религий, боги в Древней Греции мало чем отличались от людей. Подобно земным жителям, они любили, страдали от ревности, совершали ошибки - одним словом, были понятными и близкими. Узнать подробнее о богах античности мы можем благодаря литературным произведениям, сохранившимся до наших дней. “Илиада” и “Одиссея” Гомера, “Теогония” Гесиода, “Труды и дни” Пиндара - список древнегреческой литературы, увы, не слишком обширен, но дает довольно полное и разностороннее представление о пантеоне богов.

С кем из древнегреческих божеств у вас много общего? Пройдите наш тест и узнайте, под каким именем вы были бы известны на Олимпе.