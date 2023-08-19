Тест: на какое природное явление вы больше всего похожи?

Природные явления всегда вызывали большой интерес у человека. Возможно, потому, что до определенных пор, пока не появились и не достигли высокого уровня развития научные дисциплины, люди не могли объяснить происхождение дождей, гроз и землетрясений. В далеком прошлом наши предки были уверены, что все это - не что иное как проявление божественных сил. Одним из наиболее удивительных феноменов природы принято считать северное сияние. Самый первый раз его обнаружили еще в Древнем Китае. Исследователи, изучавшие “Бамбуковые анналы” - такое название получили исторические заметки, созданные в VIII-III вв. до н.э. - обнаружили в них описание “пятицветного света”. Звездочеты наблюдали его в северной части неба в 977-м или 957 году до нашей эры в период правления императора Чжао-вана. Деятелям науки удалось установить место, его можно было наблюдать - им оказался никто иной, как город Сиань, на которой некогда располагалась столица династии Хаоцзин. Любопытно, что ранее рукопись с описанием этого красивого явления уже находили в 16 веке, однако тогда исследователи решили, что речь идет о комете.

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