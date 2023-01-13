Тест: на какое домашнее животное вы больше всего похожи?

В повседневном общении с близкими людьми порой мы обращаемся друг к другу с ласковыми прозвищами вроде “котенок”, “рыбка”, “зайка”. Иногда такие милые обращения не несут в себе никакого глубокого смысла, а лишь подчеркивают наше трепетное отношение в любимым домочадцам. Но иногда в прозвище может отразиться внешнее сходство человека с каким-нибудь хорошеньким зверьком - тем же котенком. Любопытно, что многие обладатели кошек, собак, морских свинок и других питомцев регулярно слышат от окружающих о своем внешнем сходстве. Почему так происходит и действительно ли такое сходство существует на самом деле? По словам ученых, причина кроется в том, что мы бессознательно выбираем домашних животных, которые в чем-то похожи на нас. В Калифорнийском университете (США) даже провели исследование, в котором участникам раздали разрозненные фото собак и их хозяев. Необходимо было определить, кому же какой пес принадлежит. Невероятно, но факт: в большинстве случаев респонденты, не знающие ничего о характере владельца и собаки, безошибочно составляли нужные “пары”.

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