Тест на испорченность: пройдите и узнайте, насколько чиста ваша душа

Моральные принципы есть у каждого человека. Но у всех они отличаются — это обусловлено воспитанием, культурой, личными особенностями.

Одни считают неправильным только то, что мешает жить другим — а ко лжи, например, относятся спокойно. Вторые считают, что искренность необходима всегда и во всем, а от строгих правил, установленных в обществе, нельзя отступать.

Насколько серьезны ваши моральные принципы? Обычно люди вырабатывают их путем проб и ошибок, а вот сформулировать могут не всегда.

Узнать чистоту души поможет простой тест. Ответьте на девять вопросов и поймете, так ли вы невинны, как хотите казаться.