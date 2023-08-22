Тест на IQ для девушек: пройдет далеко не каждая

С давних пор человек сравнивал себя с окружающими. От того, насколько сильно он выбивался из толпы в лучшую или худшую стороны, зависела его самооценка. С появление тестов на IQ люди начали меряться результатами и выяснять, у кого же коэффициент интеллекта выше всего. Те, кто отставал, неизбежно задавались вопросом: а может ли этот показатель со временем измениться? Ученые утверждают, что да, такое вполне возможно. Улучшить свои результаты помогут простые, но регулярные тренировки. По статистике, если человек, уже один раз прошедший тест на IQ, сделает это снова, но уже с другими заданиями того же типа, его показатели в среднем вырастут на десять пунктов. Правда, необходимо, чтобы этому способствовали и другие факторы. Например, испытуемый должен полностью сосредоточиться на выполнении заданий, его эмоциональное состояние должно быть ровным и спокойным, в помещении не должно присутствовать ничего, что отвлекало бы его от процесса. Кстати, коэффициент интеллекта может не только возрасти, но и снизиться, например, после серьезной болезни. Насколько высок ваш IQ? Узнайте честный ответ с помощью нашего теста.

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