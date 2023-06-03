Тест на интуицию всего из 1 вопроса: что произойдет с картиной?

Интернет полон смешных и любопытных видеороликов, авторство которых, как правило, установить довольно трудно. Однако некоторым создателям вирусных видео удается сделать себе имя. Так получилось, например, с видеоблогером Заком Кингом. Свои первые творения он начал загружать в Сеть еще в 2013 году, когда была мода на вайны - крошечные шестисекундные ролики забавного содержания. Львиную долю своих видео Кинг посвящал фокусом с переодеваниями, а затем, поступив в университет киноискусства, начал экспериментировать с монтажом. Он завел себе канал на известном видеохостинге, где делился с подписчиками все теми же короткими роликами, в каждом из которых была какая-нибудь фишка. Мало-помалу Зак Кинг отказался от формата вайнов и начал создавать более продолжительные видео, где простор для экспериментов был гораздо шире. Иногда его творения представляют собой результат сложного монтажа, а иногда это просто необычные трюки.

Предлагаем пройти забавный тест на интуицию, созданный на основе одного из роликов Зака Кинга. Сможете ли вы угадать, что произойдет с картиной в следующем кадре?