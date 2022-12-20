Тест на интуицию: узнайте, как хорошо развито ваше шестое чувство?

“Иррациональная психическая функция”, - именно так называл интуицию известный швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. По его мнению, в шестом чувстве не было и нет ничего мистического, это лишь одна из множества потаенных возможностей человеческой психики. Однако даже сегодня большинство людей воспринимают внутренний голос именно как нечто сверхъестественное, дар свыше, которым обладает далеко не каждый. Чем же примечательна интуиция? По словам специалистов, она помогает человеку взглянуть на происходящее под другим углом, обнаружить тонкую взаимосвязь между вещами и событиями, которые на первый взгляд кажутся бесконечно далекими друг от друга. Большинство людей не обращают на шестое чувство должное внимание, а ведь именно оно в ряде случаев дает возможность лучше понять себя и окружающий мир, принять верное решение, добиться успеха в той или иной ситуации. Интуицию можно и “приручить”, развить, если выполнять определенные упражнения.

Дружите ли вы со своим шестым чувством? Насколько хорошо оно развито? Проверьте себя с помощью нашего теста.