Тест на интуицию: угадайте, где находится мяч

Если раньше об интуиции можно было услышать в основном от гадалок, экстрасенсов, эзотериков и прочих специалистов, в реальных способностях которых можно усомниться, то сегодня о ней много говорят дипломированные психологи. По мнению экспертов, шестое чувство относится к области бессознательного, которое, как известно, работает в сотни раз быстрее разума. Поэтому смутные предчувствия, посещающие нас еще до того, как мозг обработает информацию и вынесет неутешительный вердикт, это не что иное как проявление интуиции. Если природа не одарила вас феноменальным шестым чувством, то его можно развить. По словам психологов, интуиция цветет и пахнет у людей, в жизни которых есть место креативу. Творческие личности гораздо восприимчивее к тому, что нашептывает внутренний голос. Поэтому занятия живописью, музыкой, танцами и другими видами искусства определенно подтолкнет вас в нужном направлении. Кроме того, развить интуицию отлично помогают медитация, отдых и полное расслабление - то есть занятия, во время которых человек полностью сосредоточен на своих ощущениях.

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