Тест на интуицию: сможете узнать известную личность по почерку?

Несмотря на то, что в детстве большинство людей учились писать по одним и тем же прописям и образцам, в конечном итоге почерк у каждого из нас индивидуальный. Согласно мнению графологов, - специалистов, занимающихся изучением почерка - то, что мы иногда в шутку называем “каракулями”, является такой же уникальной частью человеческой личности, как голос, отпечатки пальцев, конституция тела и т.д. В мире не существует двух одинаковых людей, а значит, не существует и двух одинаковых почерков. Есть, разумеется, похожие, но они будут различаться между собой в мелочах. Впервые всерьез изучением почерка занялся французский аббат Жан-Ипполит Мишон, живший в девятнадцатом столетии. Собрав внушительную коллекцию рукописных образцов, он изложил теорию о том, что определенные особенности написания букв могут рассказать об особенностях характера обладателя почерка. Мало-помалу эта теория выросла в целую дисциплину - графологию, которая начала распространяться по миру. В настоящее время к услугам графологов прибегают медики, психологи, криминалисты и т.д.

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