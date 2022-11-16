Тест на интуицию: сможете отличить маньяка от обычного человека?

Психиатры-криминалисты уже не первое десятилетие изучают феномен серийных убийц. Они работают не только с уже пойманными душегубами, но и активно помогают следствию на разных этапах - исследуют почерк маньяка, пытаются предугадать его дальнейшие действия, дают консультации следователю, который ведет дело. Больше всего затрудняет следствие так называемая маска нормальности преступника, когда убийца тщательно маскируется под нормального человека, чтобы втереться в доверие к своим жертвам - старикам, женщинам, маленьким детям. По словам психологов-криминалистов, как правило, большинство маньяков в жизни трудно отличить от обычных людей. Внешне это могут быть доброжелательные, спокойные люди, которые имеют семью, детей, друзей. Что толкает серийных преступников на совершение злодеяний? В числе основных причин эксперты называют детские психологические травмы (например, Андрей Чикатило рос в тяжелые послевоенные годы), травмы мозга (“бруклинский вампир” Альберт Фиш в детстве получил повреждение головы), недостаток эндорфинов в организме.

Как бы там ни было, отличить маячков от нормальных людей очень сложно. Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.