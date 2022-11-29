Тест на интуицию: сможете отличить дорогой наряд от дешевого?

В наши дни самые дорогостоящие картины могут выглядеть, как каляки-маляки трехлетнего ребенка, а брендовые вещи - как массмаркет. Проверьте свою модную интуицию с помощью нашего теста, но перед этим предлагаем вспомнить самые дорогостоящие наряды в истории. В рейтинги люксовых нарядов баснословной стоимости неизменно попадает платье Dior, в котором в 1997 году Николь Кидман появилась на красной дорожке премии “Оскар”. Шелковый наряд с ручной вышивкой, созданный под руководством самого Джона Гальяно, стоил два миллиона долларов. Том Круз, который на тот момент был мужем звезды и сопровождал ее на мероприятии, в своем классическом черном костюме явно оказался в тени. А самый курьезный случай произошел с нарядом Люпиты Нионго на “Оскаре” 2015 года. Платье от Calvin Klein, украшенное 6000 жемчужин и стоившее $150 000, было украдено из гостиничного номера звезды сразу же после церемонии. Правда, вскоре его вернули… без двух жемчужин, которые, к счастью, оказались не настоящими, а фальшивыми. Незадачливый воришка оставил похищенное платье в черном мешке для мусора, где его и нашли в дальнейшем сотрудники гостиницы.

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