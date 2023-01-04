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Тест на интуицию: сможете отгадать, из какой страны девушка на фото?

4 января 2023 19:15
Тест на интуицию: сможете отгадать, из какой страны девушка на фото?

Попробуйте определить, жительница какой страны перед вами.

“Девушки бывают разные: черные, белые, красные”, - пели в начале нулевых “Отпетые мошенники”. Действительно, в мире существует множество народностей, у каждой из которых свои уникальные черты, и представительницы каждой из них могут похвастаться особой, не похожей ни на кого красотой. При этом жительниц некоторых стран часто путают с другими народностями, а некоторых можно легко узнать по некоторым отличительным особенностям. Так, например, девушек из небогатых семей, живущих в западной части южной Америки и относящихся к индейскому народу кечуа, не перепутаешь ни с кем. А все потому, что они носят одежду не лицевой стороной, а наизнанку. Даже национальные плоские шляпы - монтеры, по которым можно определить, замужем девушка или еще свободна - не избегают этой участи. В чем причина такого необычного “стиля”? Многие думают, что виной всему какие-то местные суеверия, но на самом деле все довольно просто: шиворот-навыворот кечуанки носят наряды в рабочие дни, чтобы костюм дольше оставался новым.

Сможете ли вы по одному лишь фото догадаться, жительница какой страны перед вами? Проверьте свою интуицию, ответив на вопросы нашего теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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