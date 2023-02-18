Тест на интуицию: сможете отгадать город по кадрам с дождем

В старину считалось, что шаманы и другие служители культов, наделенные особой силой и энергией, могут призвать дождь или иначе поспособствовать переменам в погоде. Сегодня люди могут вызвать мелкий дождик или сильный ливень без всякой магии - хотя, быть может, это второе имя геоинженерии? Впервые искусственный дождь начали применять в годы после Второй мировой войны - в облаках над сельскохозяйственными угодьями рассеивали сухой лед. В результате переохлаждения образовывался снег. Но впоследствии для этих целей начали применять йодид серебра. В облаке из переохлажденной воды образуется огромное количество кристаллов льда. Чаще всего для засева облаков используют самолеты, ракеты или зенитную артиллерию. Искусственные дожди вызывают не только для орошения полей и избежания засухи - в июле 2021 года засев облаков для увеличения количества осадков провели в Объединенных Арабских Эмиратах, когда температура возросла до 48 градусов по Цельсию.

Любите ли вы дождь? А путешествия? Для самых внимательных и подкованных в географии людей мы приготовили необычный тест. Попробуйте угадать город по его фотографии во время дождя.