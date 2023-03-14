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Тест на интуицию: попробуйте угадать кто на аниме-кадрах парень или девушка?

14 марта 2023 16:15
Тест на интуицию: попробуйте угадать кто на аниме-кадрах парень или девушка?

Проверьте свою интуицию.

История аниме уходит корнями в глубокую древность. Начиная с XII века в Японии возникла мода рассказывать истории посредством соединения иллюстрации и текста. Это искусство развивалось на протяжении многих веков, пока в девятнадцатом веке не появились первые манги. Именно на их основе век спустя, с развитием мультипликации, были созданы первые аниме. В отличие от европейцев, японцы не считали анимацию исключительно дестким жанром, поэтому переносили на экраны взрослые истории, порой довольно жесткие или откровенные. В первой половине прошлого века аниме не было столь популярно, потому что конкуренцию ему составляли творения Уолта Диснея и других западных мультипликаторов. Даже у себя на родине этот жанр был не слишком развит. Зато после Второй мировой войны аниме начало активно развиваться, а золотой век жанра наступил в 1980-е годы, когда взошла звезда режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Сейчас аниме широко распространено и имеет миллионы поклонников по всему миру.

Особенности рисовки персонажей в аниме порой не позволяют с первого взгляда угадать, какой персонаж перед вами - парень или девушка. Удастся ли сделать это вам? Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.

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Фото: кадр из аниме "Проза бродячих псов" (2016-2023), кадр из аниме "Фейри Тейл" (2009-2019), кадр из аниме "Атака Титанов" (2013-2023)
Елена Королева
Елена Королева
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