Тест на интуицию: ответьте всего на 1 вопрос и узнайте, насколько развито ваше шестое чувство

С самого детства мы слышим со всех сторон о пользе логики и здравого смысла. Народные мудрости вроде “семь раз отмерь - один раз отрежь” остаются в памяти надолго и служат руководством к действию. Лишь с опытом приходит осознание, что не всегда подход к решению проблемы с математической точностью и выверенностью бывает полезен. Интуитивные решения тоже имеют полное право на существование, к тому же в истории достаточно примеров, свидетельствующих о важной роли озарения в нашей жизни. При этом речь идет не о каких-то мистических историях, в подлинности которых можно усомниться, а о рассказах людей ученых и уважаемых. Так, например, лауреат Нобелевской премии, физик Ричард Фейнман в своей автобиографической книге уделил место примерам, как можно развить свою интуицию без обращений к эзотерическим практикам. В 1930-е годы Фейнман участвовал в соревнованиях по решению математических задач. Времени на стандартное решение с уравнениями, по условиям конкурса, не было, поэтому участники мало-помалу учились решать задания без решения - по сути, “видеть” ответ мысленно. Именно эту способность можно считать одним из проявлений шестого чувства.

А насколько развита ваша интуиция? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.