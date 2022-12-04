Тест на интуицию для женщин: насколько вы разбираетесь в мужчинах?

Можете ли вы с первого взгляда разобраться в том, какой мужчина перед вами?

Изречение о том, что мужчины с Марса, а женщины - с Венеры, известно, кажется, даже младенцу. Представители двух полов разные, физически и психологически, поэтому зачастую им бывает крайне трудно понять друг друга. Перекинуть мостик между мужчиной и женщиной, помочь им прийти к взаимопониманию стараются психологи. Не так давно исследователь из Университета Падуи Паола Брессан пришла в результате эксперимента пришла к любопытному открытию - как оказалось, джентльмены при встрече с потенциальной партнершей оценивают ее внешность не только по параметру привлекательности. В исследовании приняли участие более 1200 добровольцев, которым продемонстрировали десять фото молодой и симпатичной барышни, которой с помощью компьютерной программы изменили цвет глаз. Респондентам предлагалось выбрать ту, с которой они хотели бы построить семью. Выяснилось, что блондины в 68% случаев выбирают светлоглазых женщин, т.е. с рецессивными признаками - таким образом, по предположению Паолы Брессан, они стараются оградить себя от возможной измены партнерши и воспитания неродного ребенка.

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