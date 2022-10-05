Тест на интеллектуальные способности: не побоитесь узнать результат?

Образованность, ум, интеллект - это то, что традиционно ценится в обществе. Считается, что развитый, написанный знаниями мозг - это большое преимущество, однако нередко он же становится источником проблем. Недаром в народе существуют такие устойчивые выражения, как “меньше знаешь - крепче спишь”, “горе от ума”, “многие знания - многие печали” и т.д. Ученые решили проверить связь между интеллектуальным развитием человека и его эмоциональной стабильностью. Психологи из Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль) задействовали в эксперименте 80 студентов. Сначала они оценили умственные способности респондентов, а потом подвергли их небольшом стрессу - сымитировали ситуацию, в которой участникам пришлось поволноваться. Результаты оказались необычными - чем умнее был “подопытный”, тем сильнее он испытывал стресс в сложной ситуации. Однако это не мешало им мыслить трезво, рационально и искать выход из положения.

Не знаем, как насчет уровня тревожности, но свои интеллектуальные способности вы легко можете узнать с помощью нашего теста. Если, конечно, не побоитесь узнать честный и объективный результат.