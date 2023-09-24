Тест на интеллект: справятся только действительно умные люди

“Как выглядеть умнее в глазах окружающих?” - этим вопросом ежедневно задаются тысячи людей со всего света. Они ищут ответ в интернете, в статьях психологов, в разговорах с признанными умниками и умницами. Ученые из Гарварда провели любопытный эксперимент с участием студентов. Их попросили пообщаться с незнакомыми людьми. При этом добровольцы из первой группы во время беседы должны были многозначительно молчать, другие - осыпать собеседника комплиментами, третьи - задавать уточняющие вопросы и спрашивать совета или мнения человека по той или иной теме. После незнакомцев расспросили о том, какое впечатление произвели на них студенты. Как оказалось, самыми умными сочли тех участников, которые задавали вопросы и просили рекомендаций. Отчасти причина кроется в том, что людям лестно, когда их внимательно слушают, расспрашивают и интересуются их точкой зрения. Кроме того, вопросы, особенно уточняющие, делают человека сообразительным и интересным в глазах собеседника. Поэтому, чтобы казаться умнее, необязательно сыпать фактами и цитатами великих. Достаточно просто задавать вопросы. Как у вас обстоят дела с интеллектуальными способностями? Проверьте, насколько вы умны, с помощью нашего теста.

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