Тест на хозяйственность: готовы ли вы к семейной жизни?

Уборка - не самое увлекательное, но необходимое занятие, которое выпадает на долю всех хозяюшек независимо от их возраста, статуса и других параметров. Если у домохозяек есть возможность поддерживать жилье в порядке на протяжении недели, то работающие леди, как правило, занимаются уборкой и стиркой на выходных. Вот только такой образ жизни, по словам ученых, способен привести к выгоранию и больничной койке. Такое предостережение сделали ученые из Бингемтонского университета. По словам Лины Бегдаче, доцента кафедры изучения здоровья и хорошего самочувствия, представительницам прекрасного пола, как и всем нам, необходим полноценный отдых от праведных трудов. А поскольку риски возникновения психических расстройств у более уязвимой и хрупкой половины человечества в разы выше, ей стоит поберечься особенно тщательно. Эксперты настоятельно рекомендуют дамам планировать свои выходные так, чтобы можно было отдохнуть, а не работать. Чтобы облегчить себе работу, можно делегировать часть обязанностей по дому другим членам семьи или воспользоваться услугами профессионалов.

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