Тест на голубую кровь: кто вы из королевской семьи?

Свадьба - одно из самых важных, и, чего уж там, затратных событий в жизни любого человека. Если уж простым смертным приходится изрядно раскошелиться, то что уж говорить о членах королевской семьи. Самым дорогим свадебным торжеством в истории принято считать бракосочетание Чарльза и Дианы, которое состоялось 29 июля 1981 года. По самым скромным подсчетам, празднование обошлось в 110 миллионов долларов - для сравнения, на свадьбу Уильяма и Кейт Миддлтон было потрачено 34 миллиона, а Гарри и Меган Маркл отпраздновали на 43 миллиона долларов. Поэтому до масштабов свадьбы четы Уэльских обоим принцам было далеко. Венчание Чарльза и Дианы прошло в соборе Святого Павла в присутствии двух тысяч гостей, в дальнейшем порядка 800 человек переместились на вечеринку в Букингемский дворец. Чтобы представить размах торжества, достаточно сказать, что свадебный торт весил 100 килограммов. “Лучшая вечеринка десятилетия”, - так отзывались об этом событии современники.

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