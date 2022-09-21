Тест на гениальность: сможете решить все задачи?

Человеческий интеллект и его возможности по-прежнему продолжают волновать исследователей со всего белого света. Каждый год проводятся десятки экспериментов, выдвигаются различные теории, некоторые из них находят убедительное обоснование и признаются научным сообществом, другие уходят в прошлое и забываются. В последнее время ученые много говорят о множественном интеллекте. Что это такое и в чем его особенности? Автор этой теории, профессор Говард Гарднер из Гарварда, считает, что для того, чтобы узнать уровень своего интеллекта, теста на IQ недостаточно. На основании многолетних наблюдений за людьми разных возрастов Гарднер пришел к выводу, что измерять интелектуальные показали по одним и тем же критериям для всех неправильно. Согласно теории множественного интеллекта, в человеке сосуществуют девять разных видов интеллекта, которые соответствуют различным сферам деятельности. Это вербальный, логико-математический, музыкальный, телесный, образный, социальный, природный, внутриличностный и философский интеллекты.

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