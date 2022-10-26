Тест на гениальность, который заваливают 97% женщин: проверьте свои силы

Тесты на уровень IQ появились относительно недавно - немногим более века назад. Самые первые опросники были придуманы в 1905 году на основе исследований французских психологов Альфреда Бине и теодора Симона. Правда, применять их для проверки уровня интеллектуальности стали далеко на сразу - только после того, как эти тесты доработали ученые Стэнфордского университета в Северной Калифорнии. Исследователи до сих пор спорят, имеет ли высокий уровень IQ хоть какое-нибудь практическое значение для своего обладателя. Наблюдения показывают, что связь между интеллектом и выдающимися успехами в своей сфере деятельности далеко не обязательно - очень часто карьерных и иных высот добиваются те, кто обладает IQ ниже среднего. Поэтому только сам человек вправе решать, стоит ли проходить тест на интеллектуальный уровень или оставаться в неведении о своих умственных способностях - чтобы не задрать нос, или, напротив, не разочароваться.

Если вы относитесь к числу тех, кто хочет узнать результат, каким бы он ни был - низким или высоким - предлагаем вам пройти необычный тест. Предупреждаем: правильно ответить на все вопросы под силу далеко не каждому!