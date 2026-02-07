Тест на эрудицию и чувство стиля: вспомните ли вы 5 фильмов СССР по кадрам с сумочками?

Советские модницы зачастую подражали героиням кино. Особенно запоминались их сумочки – стильные, элегантные, каждая со своим характером. На них засматривались, а обладательницам завидовали.

Давайте устроим небольшую ностальгию по моде того времени? Посмотрим, какие аксессуары были в тренде и как они помогали создавать образы героинь на экране.

А заодно проверим вашу память: сможете угадать фильм по кадру с одной из таких культовых сумочек? Пройдите тест – это весело и совсем не сложно. Ну, если вы, конечно, выросли на советском кино.

Готовы? Тогда желаем удачи!