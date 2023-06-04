Тест на эмоциональный интеллект: чему равен ваш EQ?

Родители уделяют много внимания умственному развитию ребенка. Однако не меньше времени стоит отводить эмоциональному интеллекту. Правда, не все понимают, что это такое. В последнее время этот термин можно увидеть во многих СМИ, которые, кстати, уверяют, что для успеха в учебе и на работе он гораздо важнее пресловутых IQ и hard skills. Что же все-таки подразумевается под эмоциональным интеллектом? Это умение распознавать эмоции, причины поступков и желания - не только свои собственные, но и других людей. Человек с хорошо развитым EQ способен легко находить общий язык с окружающими и договариваться с ними, быстро оценивать ситуацию в коммуникации и искать пути ее решения, а также правильно реагировать на негатив. По словам экспертов, люди, которые работали над своим эмоциональным интеллектом с самого детства, намного чаще поступают в престижные учебные заведения, находят высокооплачиваемую работу, не испытывают тяги к вредным привычкам и ощущают себя счастливыми людьми. Одним словом, он важен не меньше, чем умственный интеллект.

Насколько хорошо развит ваш эмоциональный интеллект? Проверьте себя с помощью психологического теста.