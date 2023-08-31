Тест на доверчивость: сможете отличить правдивый факт от лживого?

Современный человек каждый день сталкивается с огромным потоком информации. Порой, листая ленты социальных сетей, мы не можем с точностью сказать - является ли информация, которая попадается на глаза, правдивой, или это фейк. Эксперты сравнивают появление фейк-ньюз с какой-нибудь инфекцией: достаточно одного “чиха”, чтобы “микробы” разлетелись по сторонам. Случайная фраза интернет-пользователя в каком-нибудь местном сообществе способна разрастись до невиданных масштабов и заставить окружающих испугаться, напрячься, запаниковать. Иногда фейки создаются намеренно, как правило, эту стратегию используют мошенники. Иногда они возникают “благодаря” сломанному телефону, когда какой-нибудь факт, выхваченный из контекста, подается в искаженном виде. В некоторых случаях развитие событий напоминает расхожую фразу про пранк, вышедший из-под контроля. Чья-то шутка или розыгрыш воспринимается всерьез и тиражируется в других СМИ. И, как только выясняется правда, приходится давать опровержение.

Легко ли вы ведетесь на фейки? Под силу ли вам отличить вымышленный факт от правдивого? Проверьте свою интуицию с помощью нашего нового теста.