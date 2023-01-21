Тест на доверчивость: легко ли навешать вам лапшу на уши?

Как распознать ложь? Кто-то ориентируется на интуицию, и, если при общении с собеседником возникают малейшие сомнения, решает быть осторожнее. Другие тщательно присматриваются к человеку в надежде, что знание психологии, физиогномики и других наук помогут им с легкостью распознать врунишку. Третьи же попадаются на удочку и воспринимают случившееся как опыт, который для чего-то был нужен. Кстати, животные тоже способны отличать ложь от правды. Это подтвердили исследования с участием собак, проходившие в небольшой комнате с двумя дверьми. В эксперименте участвовали животное, его хозяин и два человека. Перед собакой на одинаковом расстоянии ставили два ведерка с крышками, в одно из них участник клал еду, а потом показывал собаке, что ее не обманывают, а затем выходил из комнаты. В это время четвертый участник исследования перекладывал еду в другое ведерко, а вернувшийся человек указывал собаке на ту емкость, в котором еды уже не было. Как показали результаты исследования, более половины собак-участников после проведения выражали свое недоверие обманщику. Легко ли провести вас? Узнайте честный ответ с помощью нашего теста.

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