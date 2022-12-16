Тест на дальтонизм: хорошо ли вы не самом деле различаете цвета?

В мире существует огромное количество оттенков. Оно настолько разнообразное, что не для всех из них человечество придумало названия. Считается, что все оттенки заключены в радужном спектре, но так ли это на самом деле? Сколько вообще цветов в радуге? Все мы с детства помним фразу-запоминалку про охотника и фазана, однако если верить ученым, в радуге вовсе не семь цветов, а… пять. Строго говоря, в спектре все оттенки перетекают друг в друга плавно, без резких переходов, поэтому, с одной стороны, пересчитывать их - занятие неблагодарное. Но с научной точки зрения самые явные цвета, которые выделяются в спектре - это красный, желтый, зеленый, голубой и фиолетовый. Откуда же растут ноги мифа о семицветной радуге? Виновником ученые считают Ньютона, который решил добавить к пяти цветам спектра еще два - для того, чтобы количество основных оттенков соответствовало количеству нот в музыке. Дело в том, что Ньютон был убежден - музыка и цвет взаимосвязаны. Позднее выяснилось, что это не так, а миф о семи цветах радуги сохранился в веках.

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