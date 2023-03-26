Тест на цвета, который с точностью угадает ваш возраст

О влиянии цвета на физическое и психологическое здоровье психологи заговорили достаточно давно. Некоторые цвета могут быть как полезными, так и вредными - все зависит от каждого конкретного человека. Например, красный, который издавна считался цветом энергии и страсти, способен облегчить депрессию, повысить либидо или в целом способствовать повышению жизненного тонуса. В то же время обилие красного цвета в интерьере нежелательно, если вы страдаете от гипертонии - яркие оттенки алого могут повысить кровяное давление. Самыми ярко выраженными целебными свойствами обладает зеленый. Этот цвет считается самым спокойным в гамме, он символизирует обновление, рост и расцвет. Психологи рекомендуют использовать оттенки зеленого в интерьере, чтобы достичь гармонии и спокойствия, кроме того, этот цвет благоприятно влияет на работу сердца, кровеносной системы, легких. Он хорошо подходит как для дома, так и для рабочей обстановки, но, скорее, в отдельных деталях, чтобы не превратить офис в комнату отдыха.

Хотите узнать что-то новое о себе? Тогда ответьте на вопросы теста - способность распознавать цвета и их мельчайшие оттенки расскажет, сколько вам лет.