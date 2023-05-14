Тест: на чем вам нужно сконцентрироваться прямо сейчас?

Наверное, каждому человеку знакомо состояние, когда невозможно ни на чем сконцентрироваться. Причины на то могут быть самыми разными. Кто-то не может сфокусироваться на делах из-за личных проблем и переживаний, кто-то - из-за физического самочувствия, третьи “счастливчики” собирают комбо из двух этих факторов. Существует множество методик, с помощью которых можно улучшить свою концентрацию, кроме того, по словам ученых, немаловажное влияние на внимание и память человека оказывают запахи. Важно лишь сделать правильный выбор, чтобы добиться нужного, а не прямо противоположного результата. Побороть сонливость помогают ароматы базилика, эвкалипта и шалфея, и настроиться на рабочий лад можно вдыхая запахи мяты, лимона и розмарина. Некоторые запахи также воздействуют на память, способствуя ее улучшению. Объем кратковременной памяти увеличивает лаванда, а также мята и лимон. Эффективность запахов проверена учеными во время экспериментов на различных предприятиях.

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