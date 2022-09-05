Тест на богатство ума: сколько денег вы бы выиграли в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Телевизионное шоу “Кто хочет стать миллионером?” появилось в Великобритании в 1998 году. Развлекательная программа, в которой участники благодаря эрудиции, логике и смекалке могли получить один миллион фунтов, пользовалось огромной популярностью и даже вошло в рейтинг 100 величайших британских телевизионных шоу, где заняло 23 строчку. Успех на родине поспособствовал тому, что в дальнейшем права на телепрограмму приобрел целый ряд стран, в том числе Россия. Изначально проект стартовал на телеканале НТВ под названием “О, счастливчик!”, которое отсылало к одноименному британскому фильму с Малкольмом Макдауэллом в главной роли. Поначалу шоу, ведущим которого был Дмитрий Дибров, имело низкие рейтинги, поскольку выходило в не самое выгодное время в сетке вещания. Зато потом, когда “О, счастливчик!” перекочевал в прайм-тайм, оно быстро стало популярным. Правда, по стечению обстоятельств просуществовало на НТВ недолго и после перерыва возродилось на ОРТ под “родным” названием “Кто хочет стать миллионером?”. Первым ведущим стал Максим Галкин.

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