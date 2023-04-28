Тест на ассоциации: в чем ваше призвание?

Многие люди мечтают найти дело всей своей жизни - профессию, которой хочется заниматься и интерес к которой не угаснет со временем. В современном мире, когда востребованными становятся то одни, то другие профессии, и порой приходится подстраиваться под реалии и требования времени, сохранить приверженность своему призванию не так уж просто. Итак, как же понять, в чем заключается ваша миссия? Психологи советуют не ждать у моря погоды в ожидании внезапного откровения. Для того, чтобы осознать, каким именно делом вы хотите заниматься больше всего на свете, необходимо действовать. Немецкие предприниматели провели исследование, которое длилось на протяжении восьми недель. Как показали его результаты, чем больше усилий респонденты прикладывали во время работы, тем больше удовольствия они испытывали и тем сильнее убеждались, что нашли дело всей своей жизни. Поэтому, как аппетит приходит во время еды, так и озарение, чем именно вы хотите заниматься больше всего, способно настигнуть вас во время работы.

А еще можно пройти необычный ассоциативный тест и узнать, в чем же именно заключается ваше призвание.